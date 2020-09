Les deux étapes au menu de ce week-end se termineront au bas d’une longue descente.

"Les organisateurs proposent, les coureurs disposent." Si la formule est sans conteste la plus éculée du sport cycliste, elle résume pourtant assez bien le déroulement d’une première semaine de course présentée, au Grand Départ de Nice, comme un inévitable feu d’artifice. La montée d’Orcières-Merlette mardi et l’ascension de l’inédit col de la Lusette jeudi avalées au train par le groupe des favoris avaient plutôt les allures de pétard mouillé que de captivant bouquet final.

"Mais cela devrait forcément bouger ce week-end dans les Pyrénées lors de deux étapes qui offrent de vraies possibilités tactiques", promet Mikel Landa, l’Espagnol de chez Bahrain-McLaren.

(...)