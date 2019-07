Les réactions des autres membres du TOP 6 après la 18ème étape du Tour de France

Geraint Thomas ( Ineos) 3e à 1:35

Nous espérions que ce soit difficile sur le Galibier, mais le rythme n’était pas assez élevé. On a demandé à Egan (Bernal) d’attaquer et j’espérais que cela lancerait la course, mais ce ne fut pas le cas. Mas a mené à son tempo. Alors, j’ai accéléré, juste pour voir comment chacun était, pour tester nos adversaires. Au moins, Egan a gagné du temps sur tout le monde. Je me sentais plutôt bien aujourd’hui. Nous savions que ce serait compliqué de faire tomber Alaphilippe aujourd’hui et qu’il n’y aurait pas une énorme différence. Mais cela a certainement ajouté beaucoup de fatigue pour tout le monde avant les deux prochains jours."

( Jumbo-Visma) 4e à 1:47

Quand Bernal a attaqué, ce fut chacun pour soi. J’ai heureusement pu rejoindre les poursuivants, mais je ne me sentais pas super bien aujourd’hui. C’était une dure journée, qui pèsera de toute façon avec ces longs cols. Movistar a durci le rythme très tôt, ce qui était surprenant. Personne n’a osé attaquer de loin, de peur de prendre le retour de bâton. Thomas a attaqué sur la fin du col, comme il sait le faire sur un kilomètre. Il a faibli en vue du sommet, ce qui nous a permis de le reprendre. Dans la descente, on a essayé de réduire l’écart sur Bernal, mais à la fin, avec la pluie qui tombait, on n’a pas pris de risque. Dans les virages, c’était dangereux. Bernal a été impressionnant, mais chaque jour est différent. Regardez Pinot, que tout le monde attendait."

( Groupama/FDJ) 5e à 1:30

C’est un bilan moyen aujourd’hui. Je n’étais pas dans une bonne journée. Ces journées-là, il faut les passer. J’ai essayé de suivre les meilleurs. Je n’ai pas réussi avec Egan Bernal qui était très fort. Geraint Thomas a fait aussi une grosse attaque mais j’ai pu revenir en haut du col du Galibier. Maintenant, place à deux arrivées au sommet où il devrait se passer plus de choses et où j’espère surtout avoir de meilleures sensations ces prochains jours. Avec les Ineos et les Movistar qui sont plusieurs bien placés au classement, il devrait y avoir une course de mouvements."

( Bora-Hansgrohe) 6e à 2:14

Dans la première partie du Galibier, le rythme n’était pas trop élevé et c’est peut-être la raison pour laquelle Alaphilippe a pu nous suivre jusqu’au sommet. Quand Bernal a attaqué, notre plan était d’attendre la réaction de Jumbo-Visma. J’ai suivi l’attaque de Thomas et avec Pinot nous avons pu le reprendre. Ce fut la partie la plus difficile de l’étape. Dans l’ensemble, ce n’était pas un jour où vous pouviez obtenir des gains substantiels, mais vous pouviez perdre du temps, ce que j’ai évité. Je suis en bonne forme et je suis assez optimiste avant les deux prochaines étapes."