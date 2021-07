Au lendemain de la dernière étape du Tour de France 2021, vous avez été nombreux à participer sur www.dhnet.be au vote de désignation des "Eddy" du Tour.

Comme les Oscars, les César, les Molière, les Golden Globes… les "Eddy" du Tour, petit clin d’œil au plus grand champion de tous les temps, ont déterminé, parmi les nominés choisis par la rubrique cyclisme de la DH-Les Sports, quels avaient été les étapes, équipes et coureurs les plus brillants durant les trois semaines de la Grande Boucle. Ce n’est guère une surprise, grâce à ses exploits à répétition, Wout Van Aert a raflé la plupart de ces "Eddy", six au total, dont celui du plus bel exploit ou celui de meilleur coureur du Tour, un vote où il a devancé d’une courte tête Tadej Pogacar.

Eddy du meilleur coureur

1. Wout Van Aert 46,7 % 2. Tadej Pogacar 45,8 % 3. Jonas Vingegaard 3,6 % 4. Mark Cavendish 3,5 % 5. Mathieu Van der Poel 0,4 %

Eddy du plus bel exploit

1. Wout Van Aert à Malaucène 67,6 % 2. Les quatre succès de Mark Cavendish 18,9 % 3. Mathieu Van der Poel à Mûr-de-Bretagne 9,0 % 4. Ben O’Connor à Tignes 2,7 % 5. Tadej Pogacar à Mayenne 1,8 %

Eddy de la plus belle étape

1. Sorgues - Malaucène (11e étape) 45,9 % 2. Muret - Saint-Lary Col du Portet (17e étape) 20,7 % 3. Perros Guirec - Mûr-de-Bretagne (2e étape) 15,3 % 4. Cluses - Tignes (9e étape) 9,9 % 5. Vierzon - Le Creusot (7e étape) 8,1 %

Eddy de la meilleure échappée

1. Wout Van Aert à Malaucène 61,3 % 2. Dylan Teuns au Grand Bornand 27,9 % 3. Matej Mohoric à Libourne 5,4 % 4. Bauke Mollema à Quillan 4,5 % 5. Patrick Konrad à Saint-Gaudens 0,9 %

Eddy du meilleur équipier

1. Michael Morkov 48,6 % 2. Tim Declercq 36,9 % 3. Julien Bernard 7,2 % 4. Bruno Admirail 4,5 % 5. Davide Formolo 2,7 %

Eddy de la plus belle émotion

1. Mathieu Van der Poel à Mûr-de-Bretagne 46,8 % 2. Wout Van Aert à Malaucène 28,8 % 3. Mark Cavendish à Fougères 18,0 % 4. Julian Alaphilippe à Landerneau 3,6 % 5. Pogacar au Grand Bornand 2,8 %

Eddy du meilleur sprint

1. Wout Van Aert aux Champs-Élysées 81,1 % 2. Mark Cavendish à Carcassonne 5,5 % 3. Mark Cavendish à Fougères 5,3 % 4. Tim Merlier à Pontivy 4,5 % 5. Mark Cavendish à Châteauroux 3,6 %

Eddy de la meilleure révélation

1. Jonas Vingegaard 82,0 % 2. Brent Van Moer 6,2 % 3. Franck Bonnamour 5,5 % 4. Ben O’Connor 5,4 % 5. Mattia Cattaneo 0,9 %

Eddy de la meilleure attaque

1. Wout Van Aert dans le Mont Ventoux 27,9 % 2. Mathieu Van der Poel dans Mûr-de-Bretagne 27,1 % 3. Tadej Pogacar dans le Col de Romme 20,7 % 4. Julian Alaphilippe à Landerneau 17,1 % 5. Sepp Kuss dans le Col de Breixalis 7,2 %

Eddy du plus combatif

1. Wout Van Aert 43,2 % 2. Franck Bonamour 27,9 % 3. Matej Mohoric 14,4 % 4. Julian Alaphilippe 9,1 % 5. Julien Bernard 5,4 %

Eddy de la meilleure équipe

1. Deceuninck - Quick-Step 50,5 % 2. Jumbo-Visma 22,5 % 3. UAE Team Emirates 12,6 % 4. Bahrain Victorious 12,6 % 5. Bora-Hansgrohe 1,8 %

Eddy du plus courageux

1. Chris Froome 35,2 % 2. Tim Declercq 28,8 % 3. Mark Cavendish 19,8 % 4. Nicholas Dlamini 11,7 % 5. Edvald Boasson Hagen 4,5 %