Kruijswijk, troisième du Tour 2019, s'est arrêté dans la première heure de course, dans cette étape longue de 178,4 kilomètres. "Steven a commencé à se sentir malade pendant la journée de repos (lundi, ndlr) et cela ne s'est pas amélioré. Il va se concentrer sur la Vuelta", a mentionné son équipe sur Twitter. Le Tour d'Espagne démarre le 14 août. Jumbo-Visma ne compte dès lors plus que quatre coureurs avec le Danois Jonas Vingegaard, troisième du classement général, et Wout van Aert, l'Américain Sepp Kuss, vainqueur de la 15e étape dimanche, et le Néerlandais Mike Teunissen. Le Néerlandais, 34 ans, occupait la 30e place du classement général au départ mercredi. Kruijswijk n'avait encore jamais abandonné le Tour lors de ses cinq premières participations (5e en 2018 et 3e en 2019).