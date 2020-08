En début de saison, pour ses premiers tours de roues avec le maillot Arkea-Samsic, Nairo Quintana avait écrasé la concurrence dès que la pente s’élevait, remportant cinq victoires avant le 15 mars. L’arrêt des compétitions à cause du Covid-19 et une vilaine blessure au genou contractée lors d’un accident à l’entraînement le 3 juillet ont brutalement stoppé la marche triomphale du Colombien. Et, alors qu’il semblait monter en puissance, le grimpeur de 30 ans a inquiété en abandonnant lors de la dernière étape du Critérium du Dauphiné.