C’est un des participants au Tour de France 2021 les plus inattendus, en tout cas, peu de monde, et certainement pas lui, aurait imaginé il y a six mois encore que Mark Cavendish serait au départ de Brest, dans une des meilleures équipes du monde et même que son ambition d’enlever une 31e étape sur les routes de la Grande Boucle ne relève pas seulement de l’utopie.

"C’est vraiment un rêve d’être ici, de re courir le Tour et dans cette équipe", a expliqué le Britannique, vedette malgré lui de la conférence de presse des Deceuninck-Quick Step. "Il n’y a que quelques jours que j’ai appris la nouvelle. Je ne vais pas vous mentir, j’ai été moi aussi surpris et même choqué, c’est le mot juste. Quand Wilfried Peeters m’a téléphoné, j’en suis resté bouche bée un moment."

À 36 ans, depuis un mois, le "Manx Express" revient au Tour qu’il va disputer pour la treizième fois, un peu plus de huit mois après avoir failli quitter les pelotons, en pleurs, par la toute petite porte au terme du GP de l’Escaut et de Gand-Wevelgem.

On sait qu’ensuite, Patrick Lefevere lui a tendu la main. Il portera d’ailleurs le maillot de son équipe, trois saisons durant, de 2014 à 2016.