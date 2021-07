Cela semble tellement facile, un cas comme les entraîneurs et les éducateurs enseignent dans les écoles de cyclisme aux jeunes filles et garçons qui rêvent de devenir coureur.

"Ce sprint s’est déroulé parfaitement, comme ce que je lisais autrefois, écrit noir sur blanc, dans les magazines de cyclisme quant à la préparation d’un sprint. Mes équipiers m’ont une fois encore superbement entouré et épaulé dans les derniers kilomètres de l’étape", reconnaissait Mark Cavendish après sa victoire sur l’avenue de Romans, à Valence. Où le Britannique a réussi un hat-trick parfait.

S’il avait manqué, à cause des chutes, le premier emballage de ce Tour, gagné à Pontivy par Tim Merlier, Cav est depuis lors invaincu dans les sprints, avec trois succès, ce qui porte à 33 le nombre de ses victoires d’étapes (soit plus d’un Tour et demi). Seul Eddy Merckx a (pour le moment ?) fait un peu mieux.

"Quand vous êtes emmenés dans les bosses de la finale d’une étape par des gars comme Tim De Clercq et Dries Devenyns, tout devient plus facile", avouait le coureur de Deceuninck - Quick-Step dont les sept équipiers avaient tous, à des moments divers, apporté leur aide à cette nouvelle victoire acquise devant Wout Van Aert et Jasper Philipsen, les deux seuls qui purent le menacer. "Mes équipiers m’ont aidé, une fois encore, j’ai eu la chance d’avoir des gars comme eux qui croient en moi. Ils font plus que leur job, avec leur cœur, je suis fier de tous les gens de Deceuninck - Quick-Step. Finalement, je n’ai dû travailler que dans les 150 derniers mètres."

