Né en 1999, Maxime Chevalier est le plus jeune coureur engagé sur le Tour de France 2020.

Mais c'est sans complexe qu'il roule depuis le début de la Grande Boucle. "Arrivé à un moment, il ne faut plus faire de complexe par rapport aux champions. Il ne faut plus les regarder avec des yeux de gamin", dit-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son équipe.

Participer à cette compétition prestigieuse qu'est le Tour de France à son âge est une belle opportunité. “Des fois, je suis dans le peloton et je me dis « Ca y est, Max. Tu y es ». J’essaye de ne pas compter les étapes. J’essaye de rester focus et de respecter au maximum les consignes. Je suis sur le Tour pour prendre de l’expérience et aider les leaders", raconte celui qui a chuté dès la première étape.

Cette première expérience sur le Tour est très différente des autres tours. "Les étapes s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. J’ai commencé le Tour par une chute. La première journée a été très difficile. On sent que certaines journées sont plus tranquilles et ça fait du bien", a-t-il conclu.