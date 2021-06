"Je n'arrive pas à y croire", s'est exclamé le Flandrien de 28 ans. "Je vis un rêve", a-t-il dit après sa victoire au sprint de la troisième étape. "Après le Giro, j'étais déjà très heureux. Mais maintenant, je gagne une étape du Tour, la plus grande course du monde. Je ne peux pas le croire. C'est définitivement le meilleur moment de ma carrière. C'est vraiment, vraiment un rêve".

Tim Merlier a pu compter sur un train impressionnant avant le sprint, qui a été entaché par une chute de Caleb Ewan et Peter Sagan. "Mathieu (Van der Poel, éd.) a dit : 'Je vais emmener le sprint'. 'Tu es fou', ai-je répondu. Mais il aime faire ça, alors oui... Et puis Jasper (Philipsen) a pris le relais. Jonas Rickaert a dit dans les 700 derniers mètres que Jasper devait me dépasser. Une sortie fantastique. Je n'ai eu qu'à sprinter sur 150 mètres. Et quand j'ai regardé derrière moi, je n'arrivais pas à croire qu'il n'y avait personne dans ma roue. À cause de cette chute derrière moi, je pense".

Pourquoi avoir posé le doigt sur la bouche juste après la ligne ? "C'est quelque chose dont j'ai parlé ce matin avec Jonas Rickaert. Et je l'ai donc fait".