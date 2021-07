À son succès au Ventoux, Wout van Aert en a ajouté deux très différents ce week-end : le contre-la-montre et le sprint aux Champs-Élysées. Seul Merckx avait fait cela !

Dans un sport cycliste qui s’est de plus en plus spécialisé ces dernières décennies, mais dont la nouvelle génération est occupée à complètement chambouler les habitudes, Wout van Aert est un extraterrestre. Un champion tout-terrain hors du commun qui par son éclectisme nous renvoie des années en arrière.

Plus que la drôle de machine des merveilleux fous pédalant, il nous faut emprunter la DeLorean du docteur Emmett Brown et de Marty McFly pour retourner à l’époque d’un certain Eddy Merckx afin d’y trouver traces, en 1974, de ce géant gagnant sur un même Tour de France des étapes (huit au total, plus le classement final), en haute montagne, au contre-la-montre et au sprint.