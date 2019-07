Le 106e Tour de France va donc prendre son envol ce samedi 6 juillet à midi sur la Place Royale de Bruxelles, avant de "défiler" dans les rues de Bruxelles, Molenbeek, Koekelberg et Ganshoren, jusqu'au départ réel à 12h25 boulevard Louis Mettewie.

La première étape de 194,5 kilomètres visitera quatre provinces, le Brabant Flamand, la Flandre Orientale, avec des passages sur les mythiques Mur de Grammont et le Bosberg, le Hainaut, et le Brabant Wallon. Le retour vers Bruxelles via Tervueren, où habitait Eddy Merckx en 1969, et les Quatre Bras, doit permettre aux coureurs de se préparer pour le sprint dans la dernière ligne droite de 250 mètres.

Ce sprint devant le Château de Laeken, sur l'avenue du Parc Royal, dont le vainqueur portera au moins un jour le maillot jaune, ne concerne pas pour autant toutes les équipes. Certaines concentreront peut-être dès lors leurs efforts sur le maillot à pois du meilleur grimpeur.

Il y aura en effet deux points à récolter au sommet du Mur de Grammont, classé en catégorie 3, au km 43,5, et un point au Bosberg, quatre bornes plus loin. Hilaire Van Der Schueren, le directeur-sportif de Wanty-Groupe Gobert, a par ailleurs exigé de ses coureurs qu'ils se montrent au Bosberg, où il habite.

De son côté le champion olympique Greg Van Avermaet, qui aurait aimé un tracé plus spécifiquement "flandrien", ne se fixera pas forcément comme objectif de s'emparer du maillot, histoire de garder des forces pour attaquer dans la finale, voire avant. "Mais je dois encore y réfléchir, car porter un maillot distinctif au Tour, et venir le chercher sur le podium, n'est pas à dédaigner", avoue-t-il.

Plus loin les coureurs sentiront vibrer leurs machines dans la zone pavée de 1900 mètres à Thiméon, peu après Charleroi, avant de disputer un sprint à Les Bons Villers (km 125). Woluwé-Saint-Pierre, où Eddy Merckx a endossé le premier de ses 111 maillots jaunes en 1969, et Etterbeek, dont il a fréquenté l'athénée, figurent sur les derniers kilomètres du parcours. Ce sera ensuite aux sprinters, Elia Viviani, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Peter Sagan, et entre autres Arnaud Démare, de jouer.

Mais le maillot jaune a de fortes chances de changer d'épaule à l'issue du contre-la-montre par équipes du dimanche 7 juillet. Celui-ci se disputera sur un parcours plat de 27 kilomètres entre le Palais Royal et l'Atomium, en passant par Woluwé-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, le Bois de la Cambre, Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek, le château de Laeken et le Parc d'Osseghem.

Pour certaines équipes comme Movistar, AG2R, Trek-Segafredo et Bahrain-Merida, il s'agira de perdre le moins de temps possible. Pour d'autres, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott, Ineos et EF Education, d'en gagner...

L'équipe Deceuninck-Quick Step, championne du monde de la spécialité, n'aligne que deux coureurs ayant conquis l'arc en ciel: Kasper Asgreen et Yves Lampaert. Les autres ont changé de maison (Niki Terpstra, Maximilian Schachmann, Laurens De Plus) ou ne sont pas là (Bob Jungels). Jumbo-Visma, qui peut compter sur Tony Martin, fait figure de favorite. Wout Van Aert, vainqueur contre-la-montre au Dauphiné, pourrait dès lors se retrouver en jaune, si Groenewegen est laché, ou a raté son sprint samedi.

"Il n'est pas interdit de rêver", commente à se sujet le champion de Belgique contre-la-montre. "Mais l'objectif, c'est de réussir le meilleur temps possible au profit de notre leader, Steven Kruijswijk". "Je serai très content si je peux contribuer à la réussite de cette opération. Pour le reste on verra..."