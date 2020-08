Le charme hypnotique de la Côte d’Azur n’envoûte pas toujours selon la même recette. En bordure de la célèbre Promenade des Anglais sur laquelle les touristes aiment perdre leur regard aux tréfonds d’un horizon où Méditerranée et ciel turquoise semblent se fondre, l’œil des coursiers empruntant la piste cyclable est, lui, le plus souvent happé par la montagne et ses sommets.

Ville hôte du Grand Départ de ce Tour de France 2020, Nice est l’un des coins les plus prisés du peloton international. Entre Monaco et Antibes, ce sont ainsi pas loin d’une centaine de coureurs professionnels qui ont choisi de s’y installer et sillonnent l’arrière-pays lors de leurs entraînements. "Si le cadre de vie y est évidemment idyllique, l’environnement de travail est également parfait pour un cycliste", explique Maxime Monfort, qui a vécu à temps plein à Cagnes-sur-Mer (à 10 km de Nice) entre 2006 et 2009. Démonstration du pourquoi d’un choix très rationnel.

1 Le climat