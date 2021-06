Les temps changent, le cyclisme aussi. Les deux premiers du dernier Tour de France, favoris tout désignés de cette édition, ont joué les hommes invisibles depuis Liège-Bastogne-Liège, avant que le vainqueur sortant ne démontre, en enlevant son (modeste) tour national, qu’il a certainement bien travaillé. Mais qui en doutait connaissant le sérieux qui habite Tadej Pogacar ?

Dans le même temps, ceux qui seront leurs principaux rivaux ont avancé à visage découvert ces dernières semaines. Le Critérium du Dauphiné et le Tour de Suisse ont délivré leur lot de vérités et conforté l’idée que les deux Slovènes sont les mieux armés pour répéter leur doublé de l’an passé. Pourtant, chez leurs adversaires, on est bien décidé à ne pas laisser le duo des Balkans se partager les prix et eux-mêmes ainsi que leur entourage savent bien qu’ils ne doivent pas se concentrer uniquement l’un sur l’autre.



(...)