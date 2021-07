C’est la bonne surprise de la deuxième étape alpestre. Ben O’Connor a réalisé un joli numéro sur les pentes détrempées des cols savoyards pour réaliser le rêve de sa carrière en s’imposant en solitaire à Tignes. Pour son premier Tour de France, l’Australien, 25 ans à peine, gagne une étape et s’est hissé au deuxième rang du classement général après avoir été longtemps virtuel maillot jaune.

"Tout est en train de changer pour moi, avouait-il. C’est de la pure folie. Pour un jeune coureur qui arrive d’Australie, gagner une étape du Tour, c’est le rêve. C’est une récompense pour moi et aussi pour tous ceux qui ont cru en moi et m’ont épaulé, mes parents, ma famille, mes amis, ma copine à Gérone et Andorre (où il vit pendant la saison) et l’équipe qui m’a donné ma chance et fait confiance."

Dauphin de Tadej Pogacar, le coéquipier de Greg Van Avermaet avoue n’avoir jamais cru qu’il allait s’emparer du maillot jaune.

"Ça n’a jamais été dans ma tête. Je savais que ça pouvait arriver, que j’étais virtuellement en tête, mais ça allait dépendre de la réaction derrière. Je voulais gagner l’étape et après, cela ne dépendait pas de moi. Je n’ai pas de regret, je suis très heureux avec ma victoire."

Mais le coureur australien va évidemment défendre le plus possible sa position, lui qui avait concédé pas mal de temps en Bretagne avec les chutes puis un chrono moyen.

"J’ai fait une bonne opération, dit-il. Je vais essayer de faire de mon mieux pour rester devant, mais Pogacar est un niveau au-dessus, je ne pourrai pas l’inquiéter. Je voulais rester dans le jeu pour le général, je vais essayer de garder une bonne place, on verra où je finis, mais quoi qu’il arrive, je suis déjà content de mon Tour."

Depuis son arrivée chez Ag2R Citröen, en provenance de NTT où il avait gagné une étape du dernier Giro, Ben O’Connor est occupé à se révéler. Cinquième du Tour des Alpes Maritimes, il s’est classé 12e de Paris-Nice, 6e en Romandie et 8e du Dauphiné avant de finir 4e du Mont Ventoux Dénivelé Challenge où le Tour passera deux fois mercredi.