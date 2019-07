Le manager de l'équipe Deceuninck-Quick Step a salué la victoire et la prise du maillot jaune par son coureur Julian Alaphilippe avec une dose certaine d'euphorie, soulignant le grand coup d'audace du Français.

"Nous sommes super contents car ce que Julian a fait à Épernay était très risqué", a indiqué Patrick Lefevere. "Le plan était probablement de faire le sprint au sommet d'Épernay parce qu'il a cela dans les jambes aussi. Mais, partir comme il l'a fait, à 15 kilomètres de l'arrivée, était tout bonnement incroyable et j'avoue que nous avons eu peur jusqu'au bout. C'est du Julian Alaphilippe et c'est pour cela que je prends le risque de prolonger son contrat."

Revenant sur la stratégie de son équipe et sur l'issue du jour, le manager de Deceuninck-Quick Step a souligné qu'on "peut faire dix plans dans les étapes du Tour de France, mais plein de choses peuvent venir tout compromettre. Tout le monde l'a vu partir, même le Colombien d'Ineos Egan Bernal qui n'a pas suivi. Et les quatre qui étaient derrière Julian n'étaient pas n'importe qui. Nous allons essayer de garder le maillot. Dans les étapes de plaine, il n'y aura pas de problèmes car c'est quand même toujours nous à la manœuvre. En tout cas nous allons fêter cette belle journée, non pas avec une coupe mais avec un camion de champagne!"