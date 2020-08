Philippe Gilbert à l’hôpital, sa participation à la seconde étape incertaine Tour de France Quentin Finné Il a été victime d’une chute lors d’une première étape du Tour de France particulièrement mouvementée. © Belga

Philippe Gilbert a franchi la ligne d’arrivée tracée sur la promenade des Anglais avec plus de onze minutes de retard sur Alexander Kristoff. Le Wallon a ensuite pris le chemin de l’hôpital afin d’y subir des examens complémentaires. Il doit notamment subir une ponction du genou et décidera demain s'il repart ou non pour la seconde étape.