Le Tour 2020 n’aura malheureusement duré que quelques heures pour Philippe Gilbert, contraint de quitter dès le premier jour la Grande Boucle, comme son équipier John Degenkolb, arrivé, lui, hors des délais à Nice.

Or, le Liégeois avait une sérieuse revanche à prendre sur son destin au Tour de France, comme il l’avait confié mercredi dernier. Le sort en a décidé autrement, en laissant place à la malédiction. "Je voulais vraiment aller à l’arrivée à Paris, c’était ma motivation première, après avoir déjà dû abandonner les deux dernières fois, malade d’abord, puis à la suite de cette fracture du genou", disait-il sur Sporza quelques heures après avoir été contraint de renoncer à prendre le départ de la 2e étape, victime d’une blessure identique à celle dont il avait souffert après sa spectaculaire chute dans un ravin de la descente du col de Portet d’Aspet, en 2018. "Mais j’ai cette nouvelle fracture du genou. Exactement au même endroit qu’il y a deux ans, en moins grave cela dit. Sans doute que mon genou est fragilisé à cet endroit."

Bien loin de ne plus jamais vouloir entendre parler de la course au maillot jaune, le Wallon annonce déjà qu’il reviendra au Tour de France. "Je veux vraiment arriver encore une fois à Paris", poursuivit Gilbert. "Je ne veux pas finir comme ça mon histoire avec le Tour, mais d’une plus belle manière. Cela n’a pas réussi les trois dernières fois ; je ne peux quand même pas arrêter comme cela !"