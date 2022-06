Le Remoucastrien fait, en effet, partie d’une première sélection de six coureurs arrêtée par son équipe, Lotto-Soudal. Il est certain d’être de la partie, comme Caleb Ewan, Tim Wellens, Andreas Kron, Florian Vermeersch et Brent Van Moer. Il reste donc trois places à pourvoir au sein de la formation belge.

Gilbert, dont c’est la dernière saison en tant que professionnel, participera à la grand-messe de juillet pour la douzième fois de sa carrière. Il s’agira d’un événement d’autant plus spécial pour lui qu’il fêtera son 40e anniversaire, le 5 juillet, jour de l’étape entre Dunkerque et Calais. "Je suis évidemment très heureux, a réagi l’intéressé depuis la Suisse. Je vais pouvoir y fêter mes 40 ans. Mais attention, je compte bien faire mon travail pour Caleb Ewan et je suis également très motivé à l’idée de me montrer. Avec mon expérience, je peux être d’une grande utilité pour l’équipe. Maintenant, j’attends avec impatience le départ de Copenhague."