Ce 1er juillet, Tadej Pogacar et les 175 autres coureurs prendront le départ du 109e Tour de France, depuis Copenhague (Danemark). Le Slovène remet pour la deuxième fois son titre en jeu. Il n’avait que 21 ans lorsqu'il a gagné pour la première fois la Grande Boucle en 2020. Mais il n'est pas pour autant le plus jeune. Un coureur a gagné le Tour de France encore plus tôt que lui.

Le plus jeune coureur à avoir gagné le Tour de France est en effet Henri Cornet. Le Français avait 19 ans en 1904 lorsqu’il a gagné la deuxième Grande Boucle de l’histoire. Il n’avait pourtant pas remporté l’épreuve, initialement. Il avait terminé 5e mais la disqualification des quatre coureurs qui le précédaient lui ont permis de l’emporter.

Egan Bernal et Tadej Pogacar dans le top 5

Pogacar est lui deuxième de ce classement. Le 20 septembre 2020, il a célébré son premier Grand Tour la veille de son 22e anniversaire.

Le coureur de l’équipe UAE Team Emirates était alors six mois plus jeune que François Faber en 1909 et qu’Egan Bernal, en 2019. Tous deux ont remporté la Grande Boucle à 22 ans, 6 mois et quelques jours: 6 jours pour l’un, 15 pour l’autre. Ils complètent le top 4 des plus jeunes vainqueurs.

Pogacar, plus jeune triple vainqueur ?

Le Slovène est néanmoins le plus jeune coureur à s’être imposé deux fois sur le Tour de France. En cas de succès cette année, il serait aussi, forcément, le plus jeune triple vainqueur.

Gagner trois fois d’affilée le Tour serait d’ailleurs un exploit. Seuls cinq coureurs avant lui ont réussi: Louison Bobet (1953 à 1955), Chris Froome (2015 à 2017), Miguel Indurain (1991 à 1995), Eddy Merckx (1969 à 1972) et Jacques Anquetil (1961 à 1964).

