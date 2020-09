Plus jeune vainqueur du Tour de France de l’après-guerre la saison dernière à 22 ans, 6 mois et 15 jours, Egan Bernal a déjà vu son record effacé des tablettes un peu plus d’un an plus tard par Tadej Pogacar (qui aura 22 ans ce lundi). Un nouveau record qui met un peu plus en lumière le degré d’extrême compétitivité de ce que les suiveurs ont baptisé "la nouvelle vague" incarnée par les deux derniers vainqueurs de la Grande Boucle et… Remco Evenepoel.