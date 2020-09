Phénomène de précocité, le vainqueur de la neuvième étape est l’une des sensations de la nouvelle vague du cyclisme mondial.

Vendredi, sur la route de Lavaur, Tadej Pogacar s’était pris un vent lors de la bordure initiée par les Ineos dans laquelle beaucoup pensaient avoir vu s’envoler les ambitions pour le général du Slovène (1:21 de débours sur les autres principaux favoris). C’était bien mal connaître le tempérament du coureur de chez UAE Team Emirates. Grand animateur de la montée de Peyresourde samedi (trois attaques et l’ancien record de Vinoukorov datant de 2003 pulvérisé de 45 secondes), celui qui compte déjà 14 succès en moins de deux saisons dans le peloton pro a, à nouveau, dynamité la journée de dimanche au bout de laquelle il a levé les bras à Laruns. "Mon erreur de vendredi est désolante, mais c’est du passé et j’espère qu’elle me servira de leçon pour les deux prochaines semaines. Car mon ambition sur ce Tour reste le général. C’est pour cela que je me suis livré sans retenue sur cette journée de dimanche avant de sprinter pour les secondes de bonification mais aussi, bien évidemment, la victoire d’étape."

