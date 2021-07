La visio (Covid oblige) conférence de presse de Tadej Pogacar n’a pas eu, tant s’en faut, ce lundi à Tignes, l’éclat et l’intensité que pouvaient avoir, il y a une vingtaine d’années les rencontres de Lance Armstrong avec la presse internationale. Derrière son écran, depuis son hôtel dans la station savoyarde, le maillot jaune du Tour n’a guère été loquace.

"Je suis content de mon niveau et des valeurs que j’ai développées, a répondu notamment le coureur d’UAE Team Emirates à propos de sa forme. Le Tour a été très dur jusqu’ici et si moi je m’en suis sorti indemne, mes adversaires ont été parfois victimes de chutes, il y en a eu beaucoup, les coureurs souffrent."

Le maillot jaune a réfuté également l’idée que sa formation ne serait pas à la hauteur.

"Moi-même, je me suis senti le mieux samedi dans la 8e étape, vers le Grand Bornand, a dit aussi le vainqueur du dernier Tour. Nous voulions aussi montrer que nous sommes une équipe forte, qui peut prendre la course à son compte. Tout le monde a fait un excellent travail, j’étais fier de mon équipe. Nous sommes une des équipes les plus fortes, mes équipiers se donnent à 100 % pour moi et chacun est motivé. Nous sommes suffisamment forts pour défendre ce maillot et le ramener à Paris."

Ses rivaux sont prévenus, Tadej Pogacar n’entend pas se reposer sur ses lauriers. Pas question de lever le pied dans les prochains jours car il veut apporter des réponses.

"Une de mes motivations principales est de montrer que ma victoire de l’an dernier ne devait rien au hasard, dit le leader du Tour. Que je n’étais pas une étoile filante et que je n’avais pas tout misé sur ce dernier contre-la-montre. Je veux montrer ce dont je suis capable. Si quelqu’un ne croit pas en moi, je veux lui montrer qu’il a tort, c’est dans mon tempérament. Quant aux sous-entendus de dopage, je répète que je suis très contrôlé. Trois fois, rien qu’hier (dimanche). Cela en dit assez, je pense."