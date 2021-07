Durant ces trois dernières semaines, Tadej Pogacar a confirmé à la fois son succès de l’an dernier et a pris rendez-vous pour l’avenir, dix mois après sa victoire surprise à la Planche des Belles Filles. Le Slovène, plus jeune double lauréat de la Grande Boucle de l’histoire, a dominé ce 108e Tour de France et, dès aujourd’hui, le voici propulsé au rang de favori pour la prochaine édition.

Est-ce que ce deuxième succès a une saveur différente ?

"Oui, très différente. L’année dernière, j’avais eu des sensations incroyables parce que c’était la première fois, et là je suis à nouveau ici. C’est la confirmation."

Vous sentez-vous dans la peau du nouveau patron du Tour, comme Merckx, Hinault ou d’autres avant vous ?