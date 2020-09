Vainqueur, en 2019, d’un Tour d’Algarve remporté cette année par Remco Evenepoel, Tadej Pogacar est l’un des symboles, avec le Belge ou encore Bernal, du renouveau du cyclisme mondial. Une relève qui promet de fantastiques luttes dans les prochaines années sur les grands tours. "Remco a-t-il le potentiel de remporter un jour une épreuve de trois semaines ? souriait le Slovène. Seul l’avenir nous le dira mais ce qu’il a déjà fait jusqu’ici dans sa carrière est assez phénoménal. Je n’ai encore jamais évolué avec lui en course depuis son arrivée dans le peloton pro et n’ai donc jamais pu juger son potentiel sur le terrain. Actuellement, le plus important pour lui est de se remettre au mieux de sa chute du Tour de Lombardie. Je lui souhaite de se rétablir au mieux et de revenir au plus vite !"