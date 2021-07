Pogacar: "Vingegaard m'a dit qu'il savait que Carapaz était en plein bluff et je le savais aussi" Tour de France N. Ch. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz étaient les trois plus costauds sur les cols pyrénéens, ce mercredi.

On a assisté à une magnifique passe d'armes sur les routes du Tour de France, ce mercredi. Pourtant maillot jaune et presque assuré de la victoire finale, Tadej Pogacar n'a pas hésité à passer à l'offensive à plus de 8 kilomètres de l'arrivée.



Vingegaard et Carapaz étaient les seuls à pouvoir répondre à son attaque et, par la suite, on a beaucoup vu l'Equatorien de la Ineos rester en troisième position, visiblement à bout de souffle, refusant de prendre le moindre relais. Pogacar et Vingegaard, qui se partageaient le travail en tête de groupe, ont alors échangé quelques mots à l'approche de l'arrivée. "Jonas m'a dit qu'il savait que Carapaz était en plein bluff. je le savais aussi", a précisé le maillot jaune après l'arrivée.



Et en effet, Carapaz a placé une terrible attaque à un kilomètre du sommet. Pogacar a pu y répondre pour s'imposer ensuite, tandis que Vingegaard a mis du temps à réagir mais a réussi à ne pas perdre de temps dans la course à la deuxième place finale.