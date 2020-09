Ce jeudi, le Tour traversera la commune de Saint-Léonard de Noblat, rendant ainsi un hommage mérité à Raymond Poulidor.

Une reconnaissance devenue posthume après le décès en novembre de celui qui restera pour toujours le premier dans le cœur des Français, le champion de la ruralité et de la France profonde. Quand Thierry Gouvenou dessina le parcours de la Grande Boucle au printemps et à l’été 2019, il était toujours, selon la formule d’Antoine Blondin, le plus "Poupoulaire" et le plus sollicité des suiveurs.