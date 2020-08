Souvenez-vous l'été dernier. Julian Alaphilippe s'était vêtu de jaune à Epernay, au terme de la troisième étape. Et après l'avoir cédée brièvement à Giulio Ciccone, le Français avait repris la tunique dorée pour la porter au total durant quatorze étapes. Plus la fin de Tour approchait, plus les favoris se demandaient comment ils allaient pouvoir le déloger de son trône.

Peut-il remettre ça, avec une seconde épopée en jaune et un bon classement final à la clé après avoir fait frémir les équipes favorites du Tour ? On en doute.(...)