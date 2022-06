Rêver n’est pas interdit. Cela ne fait pas de mal. Au contraire. Alors, on se prête au jeu. Et comme dans les rêves, tout est permis, on a eu envie de rêver en grand, de s’imaginer une Grande Boucle en noir-jaune-rouge, une édition historique, ou presque, pour notre pays. Ces rêves sont d’autant plus autorisés que le cyclisme belge se porte très bien.

On se verrait bien, le 24 juillet prochain, date de l’arrivée sur les Champs-Élysées, en train de se féliciter de l’incroyable moisson de victoires et de belles performances réalisées par nos compatriotes durant la grand-messe de juillet.

Si on se laisse un peu aller à nos envies démesurées de succès belges, c’est aussi parce que beaucoup de nos représentants auront, cette année, la possibilité de jouer leur carte personnelle. Ceux-là ne devront pas se cantonner au rôle ingrat d’équipiers du départ de Copenhague à l’arrivée à Paris, trois semaines plus tard.

On va battre notre record d’étapes gagnées