Difficile d’imaginer que le coureur qui a ponctué de magistrale manière le boulot préparatoire de ses équipiers pour s’imposer dans les lacets du centre d’Orcières-Merlette envisageait réellement de ne pas participer au Tour de France, une semaine plus tôt encore. Primoz Roglic a bien chuté lors du Critérium du Dauphiné, une course qu’il n’a pu finir alors qu’il en était le leader et où il s’était blessé. Il en porte d’ailleurs toujours les stigmates, notamment au bras et au genou gauches. Mais le Slovène a totalement récupéré de cet accident; plus personne ne peut en douter. "Depuis que je suis tombé au Dauphiné, je vais de mieux en mieux, jour après jour", reconnut le coureur de Jumbo-Visma. "Je ne suis pas encore revenu à mon niveau d’avant cette chute, mais j’avais eu la confirmation, dimanche dans la deuxième étape, que je pouvais faire la course à nouveau. C’est une satisfaction pour moi et c’est bon signe pour les semaines qui viennent."

Comme plus personne, ou presque, ne peut plus rien gagner sans ses partenaires, Primoz Roglic se fendit du traditionnel petit couplet de remerciement envers ses camarades. Il est vrai que ceux-ci lui avaient magnifiquement préparé le travail avant qu’il ne conclue victorieusement, à l’image d’un avant-centre qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets après un joli mouvement collectif.

Accessoirement peut-être car la hiérarchie doit être établie chez Jumbo-Visma, Roglic aura aussi constaté que Tom Dumoulin, avec lequel il partage les principales responsabilités à la tête de la formation néerlandaise, est apparu un peu moins bien ce mardi, que ce que les dernières étapes du Dauphiné avaient laissé supposer. "Nous savions que cette étape pouvait être importante, nous l’avions cochée", dit Roglic. "Nous voulions un résultat, toute l’équipe a fait le job, les gars ont fait un énorme travail, et finalement, j’avais la pression (il sourit). Je devais finir le travail. Tom (Dumoulin) était un peu moins bien aujourd’hui. Maintenant, on doit poursuivre notre objectif et suivre le plan qu’on s’est fixé."