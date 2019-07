Pris dans la chute massive à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Tiesj Benoot a pu rapidement remonter sur le vélo. Ses blessures sont assez superficielles et le coureur Lotto Soudal espère s'en sortir sans séquelles, se réjouissant comme ses équipiers de la victoire de Caleb Ewan.

"Peut-être que j'aurai un mauvais jour demain (jeudi pour la première des trois étapes pyrénéennes, ndlr), mais cela aurait pu être pire", a confié Tiesj Benoot à l'issue de l'arrivée à Toulouse qu'il a rejoint avec des éraflures au genou et au coude.

"Les dégâts sont limités. Juste mon coude qui est un peu gonflé. C'était une bête chute, comme souvent. Je roulais bien, mais d'autres me sont tombés dessus", a raconté Tiesj Benoot qui a tout de même terminé à plus de cinq minutes 40 de son coéquipier, Caleb Ewan vainqueur du sprint. "Heureusement que je ne cours pas pour le classement général. Je suis content pour Caleb. Il a fini dans le top trois lors des cinq sprints. Il a été si près déjà qu'il mérite sa victoire. Je pense même qu'il est le plus rapide du peloton."

La joie était bien entendu générale dans le clan Lotto Soudal. Jens Keukeleire a apporté sa pierre à l'édifice victorieux de l'Australien. "Je suis resté devant jusqu'à la dernière bosse et Roger (Kluge) a terminé le boulot en le plaçant en position idéale. Super ! C'était vraiment notre gros objectif de gagner ici. Thomas De Gendt (vainqueur de la 8e étape, ndlr) avait déjà enlevé pas mal de pression, mais je pense que toute l'équipe est vraiment contente de la victoire de Caleb, surtout après ses places d'honneur. Il est tout le temps resté calme et à continuer à tenter sa chance dans les sprints", a confié Jens Keukeleire.