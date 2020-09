Quatre membres d’équipes, un assistant de l’organisation et… le patron du Tour ont été testés positifs et écartés du Tour de France.

La tension était palpable, au départ de la 10e étape sur l’île d’Oléron, où pour ajouter à la nervosité ambiante, plusieurs équipes se présentèrent en retard, alimentant les discussions à propos des résultats des tests Covid-19 subis et la possible exclusion de coureurs, voire d’équipes.

Dimanche et lundi, pas moins de 841 tests ont été effectués sur l’ensemble de la "bulle course", trente personnes par équipe, plus les organisateurs au contact direct avec la course. Ce n’est que vers midi que les informations officielles tombèrent et que l’épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus du Tour disparut, en tout cas pour quelques jours.