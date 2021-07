Quand Gilbert et Froome aident un spectateur blessé sur les routes du Tour: "Il était salement amoché" Tour de France N. Ch. Interrogé par nos confrères de la RTBF, Philippe Gilbert a dévoilé une anecdote un peu folle sur l'étape de ce mercredi. © Belga

Philippe Gilbert a remercié les nombreux supporters présents sur la route du Tour: "J'ai été très encouragé dans les ascensions et ça fait vraiment du bien dans une course aussi dure."



Interrogé ensuite sur ce qu'il se passe parfois à l'arrière de la course, loin des caméras de télévision, le Liégeois a dévoilé une anecdote assez inattendue: "Dans la descente, je suivais un cyclo. Il a raté un virage et s'est retrouvé vingt mètres plus bas. Je me suis arrêté avec Froome et Juul-Jensen pour le secourir car il était salement amoché. J'ai perdu 20 minutes dans l'histoire pour appeler les secours et l'aider. Ce sont des choses qu'on ne voit évidemment pas à la télévision mais oui, il se passe des choses partout sur les routes du Tour, pas seulement à l'avant de la course."



Espérons pour ce cyclo qu'il s'en remettra rapidement. Il aura alors une belle anecdote à raconter...