Après six étapes plutôt tranquilles depuis le début de ce Tour de France, cette septième étape entre Millau et Lavaur a constitué un réveil soudain pour les favoris à la victoire finale sur ce Tour de France. Et certains sont tombés du lit. Alors que la plupart des fans de vélo semblaient déçus du peu d'attaques et de combativité des coureurs depuis le début de ce Tour, ceux-ci en ont eu pour leur argent. En grande partie grâce à l'équipe Bora-Hansgrohe qui a fait exploser tous les sprinteurs et de nombreux équipiers dès les premiers kilomètres de courses.



(...)