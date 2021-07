C'est peu dire que Tadej Pogacar a dominé ce Tour de France de la tête et des épaules. Avec le maillot jaune, le blanc et celui à pois, le Slovène a épaté la galerie dans l'Hexagone. Ce qui lui a même permis de signer des autographes... en pleine course ! S'il est parti en jaune au début de cette 21e étape, ce sont Jonas Vingegaard (2e du classement des jeunes) et Wout Poels (2e du classement de la montagne) qui se sont emparés des autres maillots pour la course. Avec beaucoup d'humour, le Néerlandais a tenu à se faire dédicacer la tunique par le leader incontesté. Une belle image qui a eu le don de faire beaucoup rire les deux coureurs.