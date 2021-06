La quatrième étape du 108e Tour de France se déroule, ce mardi, entre Redon et Fougères. Cette courte étape de 150,4 kilomètres, entièrement tracée en Ille-et-Vilaine, ne compte aucune ascension répertoriée pour le classement du meilleur grimpeur et devrait donc se terminer au sprint.

En l’absence de Caleb Ewan (Lotto-Soudal), qui a abandonné ce lundi à la suite d’une chute dans le final, le match pour la victoire d’étape s’annonce très ouvert. Tim Merlier et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) vont tenter de réitérer leur performance de Pontivy. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Mark Cavendish (Deceuninck – Quick-Step) auront soif de revanche après avoir manqué la première arrivée massive de ce Tour de France. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), quant à lui, essaiera d’effacer sa déception à condition qu’il soit bien remis de sa spectaculaire chute de lundi. Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), Cees Bol (DSM) et Michael Matthews (BikeExchange) seront également candidats aux places d’honneur à Fougères. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), le maillot jaune, et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), le champion de Belgique, ne devraient pas participer à l’emballage final en dépit de leur pointe de vitesse redoutable.

Après une petite action de grève menée par les coureurs en début d'étape, deux hommes se sont isolés à l'avant. Il s'agit du Belge Brent Van Moer (Lotto Soudal) et du Français Pierre-Luc Perichon (Cofidis).

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h00.

