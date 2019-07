L'Italien Elia Viviani a remporté la 4e étape du Tour de France, mardi, entre Reims et Nancy (213,5 km).

Le coureur de Deceuninck-Quick Step s'est imposé au sprint devant le Norvégien Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a pris la huitième place. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserve le maillot jaune.

Avec seulement deux côtes de 4e catégorie au programme, la Côte de Rosières à 92 km et de l'arrivée et la Côte de Maron à 15 km de la ligne, l'étape semblait propice aux sprinteurs.

Le scénario attendu, à savoir une échappée au long cours, s'est dessiné dès les premiers mètres de course avec l'attaque de deux Wanty-Gobert, Frederik Backaert et le Français Yoann Offredo, et d'un CCC, le Suisse Michael Schär.

Ils ont compté jusqu'à 3:40 d'avance. A 29 km de l'arrivée, alors que le peloton était à 30 secondes, Schär a attaqué. Seul Backaert a pu le suivre. Le Belge devait cependant lâcher prise à 18 km de la ligne, laissant Schär seul devant.

Le Suisse était repris durant l'ascension de la Côte de Maron (3,2 km à 5%) où la formation Sunweb de Michael Matthews faisait le forcing pour mettre les purs sprinteurs en difficulté.

Lancé par le maillot jaune Alaphilippe en personne et par l'Argentin Maximiliano Richeze, Viviani se montrait intraitable au sprint. Il laissait derrière lui Kristoff et Ewan. Le maillot vert Peter Sagan (BORA-hansgrohe) échouait à la quatrième place, devant les Néerlandais de Jumbo-Visma Dylan Groenewegen et Mike Teunissen, vainqueur de la première étape. Stuyven finissait à une belle huitième place, s'offrant un troisième top-10 en quatre étapes.

Viviani, 30 ans, décroche le 74e succès de sa carrière, le 7e de sa saison. Il entre dans le cercle fermé des vainqueurs d'étapes sur les trois Grands Tours, avec aussi cinq succès au Giro et trois à la Vuelta.

Alaphilippe conserve son maillot jaune avec 20 secondes d'avance sur Wout van Aert (Jumbo-Visma) et 25 sur le Néerlandais Steven Kruisjwijk (Jumbo-Visma).

L'étape de mercredi entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar (175,5 km) devrait inspirer les baroudeurs. Quatre côtes sont répertoriées: la Côte de Grendelbruch (3e catégorie, 3,4 km à 4,9%), la Côte du Haut-Koenigsbourg (2e catégorie, 5,9 km à 5,9%), la Côte des Trois-Epis (2e catégorie, 5 km à 6,7%) et la Côte des Cinq Châteaux (3e catégorie, 4,6 km à 6,1%) dont le sommet est situé à 19 km de l'arrivée.