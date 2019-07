Après un final légèrement en pente devant le Palais royal, le contre-la-montre par équipe de Bruxelles et l’étape très vallonnée vers Epernay, les purs sprinteurs devraient reprendre leurs droits ce mardi.



La quatrième étape tracée entre Reims et Nancy s’y prête bien. Après une arrivée mouvementée samedi, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Andre Greipel (Arkea-Samsic) disposent d’une nouvelle occasion de s’affronter avant l’entrée dans les Vosges. Un sprint massif n’est toutefois pas assuré au bout des 213,5 kilomètres que compte cette quatrième étape. L’ascension de la côte de Maron (3,2 kilomètres à 5 %), située à 20 kilomètres de l’arrivée, pourrait contrarier les plans de Dylan Groenewegen et consorts. D'autant plus qu'un léger vent de côté souffle sur le parcours.



Le sprint massif avait d’ailleurs été évité lors des dernières arrivées du Tour dans l’ancienne capitale du Duché de Lorraine, en 2005 et en 2014.





