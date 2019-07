C'est l'étape-reine de ce Tour de France : 208 kilomètres dans les Alpes entre Embrun et Valloire. Les coureurs devront franchir successivement le Col de Vars, le Col d'Izoard et le Col du Galibier avant une longue descente de 19 kilomètres vers l'arrivée.





Le maillot jaune Julian Alaphilippe va probablement être attaqué par ses rivaux au classement général. L'équipe Ineos de Geraint Thomas et Egan Bernal peut compter sur deux atouts mais sera-ce suffisant face à un Thibaut Pinot dans la forme de sa vie et un Steven Kruijswijk pouvant compter sur la plus forte équipe ?





Côté belge, Tim Wellens tentera de défendre au maximum son maillot pois dans une étape décisive pour le classement de la montagne. Il y a ce jeudi 92 points à prendre, Wellens en compte à l'heure actuelle 64. Tout sera donc à faire pour le coureur belge.







Suivez la 18e étape du Tour de France en live commenté dès 13h00