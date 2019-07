La Grande Boucle en termine aujourd’hui avec les Pyrénées avec une étape de 185 kilomètres entre Limoux et Foix Prat d’Albis.

Le peloton devra escalader un col de 2e catégorie et trois ascensions de 1ère catégorie. L’arrivée sera jugée au sommet du Prat d’Albis (11,8 kilomètres à 6,9 %) aux alentours de 17h20.

Cette deuxième explication pyrénéenne devrait permettre de confirmer ou d’infirmer les impressions laissées ce samedi par le Tourmalet. Julian Alaphilippe, leader plus autoritaire que jamais, va tenter de conserver et même de conforter son maillot jaune. Thibaut Pinot, Steven Kruisjwijk, Egan Bernal, Emmanuel Buchmann et Mikel Landa tenteront quant à eux de faire vaciller le coureur Deceuninck – Quick-Step. Pendant que Geraint Thomas, Jakob Fuglsang et Rigoberto Uran essaieront de retrouver de la confiance après avoir craqué dans les dernières rampes du Col du Tourmalet. Avant la journée de repos de ce lundi, Richie Porte, Enric Mas, Nairo Quintana, Dan Martin, Adam Yates et Romain Bardet voudront, quant à eux, redresser la barre après avoir sombré ce samedi.

Suivez notre direct commenté