Remco Evenepoel est toujours en pleine revalidation de sa fracture de la hanche depuis sa chute sur le dernier Tour de Lombardie. Si sa saison s'est terminée précipitemment au fond de ce ravin, ses prestations en 2020 ont encore impressionné le monde du cyclisme.

Au point même que les bookmakers en font l'un des grands favoris à la victoire finale pour le prochain Tour de France, devant se disputer, normalement, entre le 26 juin et le 18 juillet 2021.

Tous les sites de paris en Belgique placent notre jeune prodige qui aura 21 ans le 25 janvier prochain parmi les trois ou quatre coureurs ayant le plus de chance de porter le maillot jaune sur les Champs Élysées. Seuls les deux Slovènes, Tadej Pogacar et Primoz Roglic ont, sur tous les sites, une cote plus basse que le Belge. Pour BetFirst, le Brabançon possède une cote de 6 alors que les deux premiers du dernier Tour de France possèdent respectivement une cote de 2,4 et de 2,75.

Evenepoel est donc placé, dans la plupart des cas, devant d'autres très grands comme Egan Bernal (le Colombien est tout de même placé devant chez Unibet et Bingoal), Thibaut Pinot, Geraint Thomas, les frères Yates, Enric Mas, Richard Carapaz ou encore Chris Froome.

Tout cela alors que le parcours du Tour de France et le programme de Remco Evenepoel la saison prochaine n'ont pas encore été dévoilés. Après avoir dû déclarer forfait au Giro, le Belge avait annoncé qu'il participerait au Grand Tour proposant le plus de kilomètres en contre-la-montre l'an prochain. Et selon les dernières rumeurs, la prochaine Grande Boucle devrait en comporter beaucoup plus que ces dernières années.

Ce qui pourrait convaincre le jeune coureur de faire ses débuts sur un Grand Tour à l'occasion du Tour de France, lui qui devrait reprendre la compétition fin janvier ou début février... si le Covid le permet.