Contrairement aux années précédentes, Rodrigo Beenkens ne sera pas avec le peloton sur les routes du Tour de France. Cela ne l’empêchera cependant pas d’être en selle pour faire vivre l’événement aux téléspectateurs de la RTBF... depuis Bruxelles. En effet, coronavirus oblige, le fameux car du Tour de France estampillé RTBF restera pour la première fois depuis des lustres garé sur le parking du boulevard Reyers. "Au moins, je suis sûr de trouver une place pour me garer ", ironise le commentateur sportif qui suit l’épreuve reine du cyclisme depuis 30 ans et n’avait jamais connu pareille situation. " Je démarre ce Tour dans un état d’esprit plutôt positif car, malgré tout ce qu’il se passe, j’ai la chance de pouvoir exercer mon métier. Cet enthousiasme se mélange à un peu d’appréhension. Le cyclisme fait partie des sports les plus difficiles à commenter en cabine car c’est un sport itinérant. En trente ans, j’ai toujours commenté le Tour sur place et je me suis battu pour le faire. Mais, je comprends tout à fait la décision de la RTBF. C’est une question de bon sens."

(...)