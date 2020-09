Primoz Roglic a accentué son avance au classement général, mais le Slovène refuse de crier victoire.

Ce ne sont que dix-sept secondes, une paille finalement en regard des quelque 88 heures que mettra le vainqueur du Tour pour couvrir les 3 484 km du parcours. Mais pour Primoz Roglic, ce gros quart de minute, ajouté aux quarante secondes d’avantage qu’il possédait déjà, a le goût sucré de la victoire. Du succès qui se profile au loin, sur les Champs-Élysées, depuis le haut col de la Loze où seul Miguel Angel Lopez l’a devancé. Pour le Slovène et les siens, toujours aussi solides, il faut désormais contrôler, plus que jamais, la course, après une étape dont tout le monde parlait mais qui n’aura pas rendu un verdict définitif quant au nom du successeur d’Egan Bernal. "On a fait le boulot, Pogacar a été un peu plus distancé, mais le Tour n’est pas joué, reconnaissait le maillot jaune, sous son masque. Il reste des étapes dures, celle-ci est juste une en moins, avec cette montée et ses trois, quatre derniers terribles kilomètres. On ne peut comparer à aucune autre cette côte. En fait, je suis surtout heureux que ce col de la Loze soit derrière nous…"

(...)