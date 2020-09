Romain Bardet : « Tout le contraire de ce que j'espérais »

« Cette étape sur mes routes a été tout le contraire de ce que j'espérais. La chute a été violente, en descente, et j'ai lutté toute la journée. Les examens médicaux ont confirmé ce que je pressentais et je ne suis pas en mesure de poursuivre la route. Je sais que mes équipiers vont donner le meilleur pour terminer le Tour de France en réussissant de belles performances. »

Vincent Lavenu : « Un courage admirable »

« Nous sommes tous tristes de voir Romain nous quitter, chez lui, sur ses routes, dans une étape où il rêvait de briller. Il a montré, une fois de plus, un courage admirable et s'est battu comme un lion jusqu'au bout de l'étape. Nous allons lutter encore plus pour lui faire honneur, avec un maillot à pois à défendre et des victoires d'étapes à aller chercher. Nous lui souhaitons de revenir encore plus fort très rapidement.»

« Romain souffre d'une commotion cérébrale dont l'intensité et les signes qu'il présentait après l'étape ont nécessité que notre équipe médicale lui fasse passer un scanner cérébral au CHU de Clermont Ferrand, avec l'aide du docteur Mathieu Abbtt de l'AS Montferrand, Cet examen n'a pas révélé de lésion. Il est cependant nécessaire que Romain Bardet stoppe ses activités sportives et il ne pourra donc pas reprendre le départ de l'étape demain. Sa date de reprise de la compétition sera définie en fonction de l'évolution », dit le docteur Eric Bouvat, responsable médical de l'équipe AG2R LA MONDIALE.