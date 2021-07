Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cette expression ne sied pas du tout à Bora-Hansgrohe. L’équipe allemande ne s’est pas du tout appesantie sur l’abandon Peter Sagan à l’orée de la douzième étape et profite de l’absence de son leader historique pour faire briller des coureurs peu habitués à la lumière. Six jours après la victoire de Nils Politt, c’est en effet Patrick Konrad qui est sorti de l’ombre ce mardi entre Le Pas de la Case et Saint-Gaudens.