La seizième étape du 108e Tour de France se déroule, ce mardi, entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens. Cette étape de 169 kilomètres va proposer quatre ascensions répertoriées : le col de Port (11,4 km à 5,1%), le col de la Core (13,1 km à 6,6 %), le col de Portet-d’Aspet (5,4 km à 7,1 %) et la côte de d’Aspret-Sarrat (800 mètres à 8,4 %) dont le sommet sera situé à sept kilomètres de l’arrivée.

Avec un tel profil, les baroudeurs et les puncheurs vont être mis à l’honneur. Il est fort probable que le peloton laisse filer une grosse échappée avant deux étapes pyrénéennes qui s’annoncent décisives. Sauf accident, les maillots jaune et vert devraient rester solidement installés sur les épaules de Tadej Pogacar (UAE Emirates) et de Mark Cavendish (Deceuninck – Quick-Step). Le maillot à pois devrait par contre être l’objet d’une grosse bagarre aujourd’hui. Wout Poels (Bahrain-Victorious), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Nairo Quintana (Arkea-Samsic) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), qui se tiennent en dix points seulement, vont sans doute tenter d’intégrer l’échappée afin de récolter les points distribués au sommet des quatre ascensions du jour.

Suivez l'étape en direct commenté dès 15h30:

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h30.