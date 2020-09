L’équipe Sunweb a continué à surfer sur la vague qui a permis à Sören Kragh Andersen d’enlever à Champagnole le troisième succès de la formation allemande, son deuxième personnel après sa victoire, six jours plus tôt dans les rues de Lyon. "Je me demandais comment je pourrais battre les meilleurs puncheurs du peloton, expliquait le vainqueur. Quand Trentin a attaqué, j’étais à la limite, puis j’ai espéré que les autres se regarderaient et que je pourrais créer facilement un écart, si j’attaquais."