Après la première étape de montagne de ce jeudi dans les Vosges et la magnifique victoire de Dylan Teuns au sommet de La Planche des Belles Filles, le peloton vit une journée plus calme entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Néanmoins, il s'agit de l'étape la plus longue de ce Tour de France 2019 : 230 km.





Si trois côtes sont répertoriées dans la première partie de l'étape, les 80 derniers kilomètres sont plats comme la main. Une chance à ne pas manquer pour les purs sprinteurs comme Dylan Groenewegen, Elia Viviani ou Caleb Ewan. D'autant que la dernière ligne droite, tracée le long de la Saône est longue de 1,6 kilomètres sur une avenue large. Un sprint royal est donc à prévoir avant un week-end pour baroudeurs dans le Massif Central.





Suivez la 7e étape du Tour de France à partir de 15h00









La préface de l'étape par nos envoyés spéciaux