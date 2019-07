La première étape promet un sprint massif dans les rues de Bruxelles.



C'est le Jour-J. La 106ème édition du Tour de France démarre aujourd'hui de Bruxelles pour honorer Eddy Merckx, qui remportait son premier succès sur la Grande Boucle il y a 50 ans. Après 195 kilomètres de course, les sprinteurs devraient se disputer la victoire et le premier maillot jaune devant le Palais de Laeken.

Mais avant cela, ils traverseront les trois régions du pays. À midi pile, le peloton s'élancera de la place royale et parcourera les premiers kilomètres en cortège avant le départ réel donné à Molenbeek sur le coup de 12h25. Les coureurs quitteront ensuite temporairement la région bruxelloise pour se diriger vers Grammont et son célèbre Mur. La difficile côte des classiques flamandes, classée en 3ème catégorie sera suivie dans la foulée par le Bosberg (4e cat.), autre haut lieu du cyclisme belge.



Après cela, les coureurs entreront dans la région wallonne et traverseront entre autres les communes de Enghien, Braine-le-Comte, Pont-à-Celles, Charleroi (où sera disputé le sprint intermédiaire), avant de remonter vers Bruxelles par Waterloo et sa célèbre butte du lion. À Bruxelles, on devrait assister à un sprint royal. Plusieurs noms se détachent parmi les favoris du jour, notamment Dylan Groenewegen et Elia Viviani.



