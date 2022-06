Moins de deux ans après ses débuts fracassants sur le Tour de France, conclus par ce mémorable renversement de situation dans le contre-la-montre de la Planche des Belles Filles, Tadej Pogacar s’érige encore en grandissime favori du Tour de France.

Le Slovène, autoritaire n°1 mondial, sera plus que jamais l’homme à battre au départ de la 109e édition, le vendredi 1er juillet à Copenhague. Victorieux sur les Champs Elysées l’an passé également, il est candidat à une passe de trois que seuls Louison Bobet (entre 1953 et 1955), Jacques Anquetil (quatre à la suite entre 1961 et 1964), Eddy Merckx (quatre aussi entre 1969 et 1972), Miguel Indurain (cinq consécutifs entre 1991 et 1995) et Chris Froome (de 2015 à 2017) sont parvenus à réaliser.