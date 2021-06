En 27 kilomètres à peine, Tadej Pogacar a envoyé une première fois au sol tous ses rivaux, comme le boxeur cueille son adversaire avec un uppercut appuyé. Si certains sont d’ores et déjà KO, d’autres, touchés, restent chancelants ou avec un genou à terre alors que le Slovène attend sans doute les Alpes ou l’étape avec la double ascension du Mont Ventoux, mercredi prochain, pour leur administrer un nouveau coup de marteau sur la tête et les enfoncer un peu plus encore.

(...)